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Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек

13:22, 22.04.2018
Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек
Фото: скриншот видео twitter.com

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана достигло 31, более 50 получили ранения. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.

В местной полиции заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Это произошло в центре регистрации избирателей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Выборы в парламент Афганистана и органы местного самоуправления намечены на октябрь, однако регистрация избирателей для участия в них началась с 14 апреля.

В марте при взрыве у мечети в Кабуле погибли семь человек, еще семь получили ранения.

Происшествия
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