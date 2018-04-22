Nissan и Datsun стали одними из лидеров по госпрограммам

По итогам I квартала 2018 года компания Nissan в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продала 1 354 автомобиля Nissan и 284 машины Datsun.

Как сообщает «Автостат», средняя доля автомобилей, проданных в рамках данных госпрограмм, составила 7,5% для Nissan и 5% — для Datsun.

Всего в январе-марте этого года российские дилеры Nissan реализовали 18 084 автомобиля. Продажи Datsun за тот же период составили 5 531 машину.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале.