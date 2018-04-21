СМИ назвали дату презентации iPhone SE 2

Американская компания Apple может представить новый iPhone SE 2 уже в мае текущего года.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на японский ресурс Macotakara, отдельного мероприятия по поводу этого не будет, «яблочники» только подготовят пресс-релиз с характеристиками и ценами новинки.

iPhone SE 2 сохранит свои размеры, но при этом лишится 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Новинку оснастят процессором Apple A10 Fusion, 2 Гб оперативной памяти и камерой как у iPhone 7.

Не исключено, что в новом поколении SE появится защита от влаги по стандарту IP67.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит 11 новых моделей iPhone. Среди них фигурирует и SE 2.

