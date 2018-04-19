Apple выпустит 11 новых моделей iPhone
Apple выпустит 11 новых моделей iPhone. Соответствующая заявка от американской компании появилась на сайте Евразийской экономической комиссии. Ее одобрили 10 апреля.
Теперь в России официально зарегистрированы смартфоны торговой марки Apple моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. Все они работают на базе операционной системы iOS 11.
Ранее в Сети опубликовали снимки невышедшей модели iPhone X.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым