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Apple выпустит 11 новых моделей iPhone

03:33, 19.04.2018
Apple выпустит 11 новых моделей iPhone
Фото: скриншот Apple.com

Apple выпустит 11 новых моделей iPhone. Соответствующая заявка от американской компании появилась на сайте Евразийской экономической комиссии. Ее одобрили 10 апреля.

Теперь в России официально зарегистрированы смартфоны торговой марки Apple моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. Все они работают на базе операционной системы iOS 11.

Ранее в Сети опубликовали снимки невышедшей модели iPhone X.

ТехнологииIT
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