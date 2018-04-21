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МИД РФ обвинил Вашингтон в срыве выступления артистов Большого театра в США

13:45, 21.04.2018
МИД РФ обвинил Вашингтон в срыве выступления артистов Большого театра в США
Фото: ru.wikipedia.org / DmitriyGuryanov

МИД России выразил сожаление в связи с отказом выдать американские визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо»,— говорится в сообщении министерства.

МИД отмечает, что «до такого не доходило даже во времена «холодной войны»» и ставит в вину «влиятельным силам в США» сворачивание выставочных обменов и стремление «сделать поездки наших граждан в США практически невозможными».

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Вашингтон стремится отгородить американцев от россиян визовой стеной и сделать поездки граждан РФ в США практически невозможными.

Ранее МИД РФ не исключил прекращения авиасообщения с США в связи с визовой блокадой.

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