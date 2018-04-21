В России прокуроров могут лишить права возобновлять уголовное преследование спустя год

Минюст России разработал законопроект, согласно которому отменить решение о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам спустя год можно только через суд. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении указанного срока такая отмена допускается только на основании судебного решения», — говорится в сообщении Минюста.

В министерстве пояснили, что законопроект разработан после решения Конституционного суда России от 14 ноября 2017 года. Суд, рассмотрев жалобу заявителя, признал, что в УПК следует внести изменения, которые гарантируют эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

Отмечается, что законопроект Минюста 19 апреля одобрило правительство РФ.

Ранее в Генпрокуратуре предложили наделить прокуроров полномочиями следить за порядком в онлайн-играх и соцсетях.