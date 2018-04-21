Новости общества

19:33 МСК
Новости раздела
Общество

В России прокуроров могут лишить права возобновлять уголовное преследование спустя год

07:59, 21.04.2018
В России прокуроров могут лишить права возобновлять уголовное преследование спустя год
Фото: minjust.ru

Минюст России разработал законопроект, согласно которому отменить решение о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам спустя год можно только через суд. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении указанного срока такая отмена допускается только на основании судебного решения», — говорится в сообщении Минюста.

В министерстве пояснили, что законопроект разработан после решения Конституционного суда России от 14 ноября 2017 года. Суд, рассмотрев жалобу заявителя, признал, что в УПК следует внести изменения, которые гарантируют эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

Отмечается, что законопроект Минюста 19 апреля одобрило правительство РФ.

Ранее в Генпрокуратуре предложили наделить прокуроров полномочиями следить за порядком в онлайн-играх и соцсетях.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан