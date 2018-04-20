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СМИ: Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks

18:44, 20.04.2018
СМИ: Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks
Фото: pixabay.com

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, избирательному штабу Дональда Трампа и ресурсу WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в пользу действующего главы.

В заявлении сказано, что у Демократической партии были украдены, а после чего и опубликованы материалы, которые скомпрометировали кандидата от их партии Хиллари Клинтон. В обращении также сказано, что в 2016 году Россия начала тотальное нападение на демократию США и сделала это с помощью Трампа и хакеров, передает The Washington Post.

Ранее Associated Press опубликовало свое расследование, согласно которому российские хакеры обманули ключевых сотрудников и узнали данные электронной почты. В результате чего атаковали военно-промышленные компании США и украли данные. Какие именно данные украли «русские хакеры» — неизвестно.

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