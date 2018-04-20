Клиенты «Райффайзенбанка» не смогли оплатить покупки и снять деньги в банкоматах

Клиенты «Райффайзенбанка» не могут снять деньги в терминалах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пользователей.

Представитель банка сообщил изданию, что наблюдается «временный технический сбой в работе систем, в кратчайшие сроки все будет восстановлено». Чем вызваны перебои в работе, он не уточнил, как и количество клиентов, которых эта проблема затронула.

Ранее клиенты некоторых российских банков столкнулись с повторным списанием средств после использования банкоматов «Райффайзенбанка». После чего представители банка опровергли сообщения и заявили, что техническая ошибка не касалась операций в банкоматах.