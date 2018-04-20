Бывшего владельца ижевского ТЦ «Столица» объявили в международный розыск

Московские правоохранители объявили в международный розыск бывшего владельца ТЦ «Столица» в Ижевске Вячеслава Каминского. Основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве ООО «Логистикинвест».

По версии следствия, он похитил инвестиционные займы «Альфа-банка», передает «Коммерсант». По данным газеты, ущерб от действий бизнесмена оценивается в 2,6 млрд рублей.

По данным следствия, обвиняемый находится в одной из стран Евросоюза.

Стоит отметить, что именно «Альфа-банк» приобрел у компании Каминского ТЦ «Столица» в Ижевске за 717 млн рублей.