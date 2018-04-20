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Африканское королевство Свазиленд сменит название

10:34, 20.04.2018

Королевство Свазиленд, расположенное в Африке, сменит название на Эсватини. Об этом объявил король Мсвати III в ходе празднования 50-летия независимости страны.

Многие африканские страны после обретения независимости вернулись «к древним, исконным названиям», передает Associated Press.

«Мы не должны больше называться Свазилендом», — добавил он.

Отмечается, что зачастую Свазиленд из-за схожего написания на латинице путают со Швейцарией. Новое название королевства, Эсватини, в переводе означает «земля Свази».

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