«Промсвязькапитал» попросит признать себя банкротом

«Промсвязькапитал» планирует подать заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом. Соответствующее уведомление опубликовано в едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц.



Кредитором финансовой организации выступает ПАО «Промсвязьбанк». На 1 января объем обязательств «Промсвязькапитала» перед банком достигал 7,8 млрд рублей, из которых большая часть — обязательства по облигациям

«Вероятно, эти бумаги были приобретены банком в конце 2016 года или начале 2017-го, это был выпуск объемом на 10 млрд рублей и, очевидно, нерыночное размещение», — передает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ранее Банк России заявил о необходимости дополнительной докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей.