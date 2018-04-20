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Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына

00:30, 20.04.2018
Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына
Фото: скриншот youtube.com

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя (отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя) о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни сына.

Как сообщает «РИА Новости», суд решил, что Роберта Цоя при оформлении сделки ввели в заблуждение. Юрист также отметила, что заключенный в 2011 году договор отца Виктора Цоя с «Музыкальным правом» о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы лидера группы «Кино» противоречит законодательству РФ об интеллектуальной собственности.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры музыканта Виктора Цоя включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

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