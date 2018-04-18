Доходы главы ЦБ РФ в 2017 году выросли на 25% — до 33,8 миллиона рублей

Доходы главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной за 2017 год составили почти 33,8 млн рублей. Об этом говорится в сведениях о доходах ее мужа — Ярослава Кузьминова, которые размещены на сайте Мосгордумы.

В 2016 году Набиуллина получила 26,94 млн рублей. Таким образом, за год ее доход увеличился примерно на 25%. В ее собственности 1/3 квартиры площадью 70,6 кв. метров и квартира площадью 112,2 кв. м. Кроме того, она владеет автомобилем Jaguar S-type.

Напомним, глава ЦБ в 2015 году задекларировала доход чуть выше 24 млн рублей.