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Появились фотографии из школы в Башкирии, где произошло нападение

10:11, 18.04.2018
Появились фотографии из школы в Башкирии, где произошло нападение
Фото: источник

В распоряжении «Реального времени» появились фотографии с места нападения в школе Стерлитамака.

По данным «Реального времени», сам нападавший и одна из раненых учениц были отправлены в Стерлитамакскую клиническую больницу №1. Учительница и вторая девочка были помещены в другое учреждение.

Медики оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, что сегодня утром ученик школы №1 Стерлитамака напал на учительницу с канцелярским ножом. Позже он облил класс бензином и поджег его. На место уже прибыл глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Происшествия Башкортостан
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