Структура Сбербанка прокомментировала суд американской IT-компании с ее казанским партнером

Представитель управляющей компании СБВК (входит в группу «Сбербанк») Егор Ходасевич прокомментировал «Реальному времени» процесс в Арбитражном суде РТ по иску калифорнийской компании Safe'n'Sec к казанскому ООО «СНС-Холдинг». Safe'n'Sec владеет доле в 31,5% в «СНС-Холдинге».

«Оценка СНС была проведена независимым оценщиком с высокой репутацией. Им был проведен полномасштабный аудит, в ходе которого оценщик изучил финансовые потоки, менеджмент и продукты. Результаты аудита показали, что компания на момент оценки являлась банкротом. Единственный клиент компании — группа Сбербанк — не продлила контракт из-за многочисленных споров и судебных разбирательств, инициированных бывшим менеджментом и сотрудниками компании, которые, по сути, блокировали дальнейшую деятельность компании. Все эти споры на сегодняшний момент разрешены в пользу компании, однако восстановить деятельность, а самое главное, клиентскую базу, в СНС так и не смогли», — пояснил представитель СБВК.

Также Ходасевич пояснил, что «Видео Технологии» — это компания, которая занимается реструктуризацией проблемных активов в области технологий и медиа. До «СНС-Холдинга» эта компания уже успешно проводила реструктуризацию одного из технологических активов фонда, также они занимаются и другими проектами в области проблемных интеллектуальных активов в банкротных или закрывающихся компаниях.

Напомним, спор возник в связи с передачей доли в «СНС-Холдинге» от СБВК в ООО «Видео Технологии». СБВК выступает по иску соответчиком.

Американская компания в ходе процесса обвинила «СНС Холдинг» в попытке вывода активов за рубеж, так как доля в «СНС Холдинге» была, по их информации, продана по стоимости значительно ниже номинальной, а учредителями «Видео Технологий» является компания из Лихтенштейна.