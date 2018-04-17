В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой. При попытке зайти на страницу появляется фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщают пользователи в Европе, США, России, Японии.

«В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние», — передает RT сообщение социальной сети.

Также сегодня сбой произошел в работе интернет-ресурса Роскомнадзора. Сайт некоторое время был недоступен. Пользователи в интернете заметили, что перебои в работе начались после того, как ведомство начало блокировать мессенджер Telegram. По некоторым данным, причиной стали DDoS-атаки.