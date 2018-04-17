Сотрудники МЧС Татарстана спасли шесть рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины

Сотрудники ГИМС МЧС России по Республике Татарстан сегодня спасли шесть рыбаков, которые оказались на льдине на Волге в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отрыве льдины поступило в 14 ч. 11 мин. Сотрудниками ГИМС все рыбаки были спасены и доставлены на берег. Никто из них не пострадал.



В спасательной операции участвовали 18 человек и 10 единиц техники, в том числе одно судно на воздушной подушке «Хивус-6» и две весельные лодки типа «Казанка».

Ранее сотрудники МЧС спасли трех рыбаков в Алексеевском районе РТ, которые попали в промоину.