Министр транспорта Крыма подал в отставку

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«На следующей неделе в министерстве будут кадровые замены. Министр уже написал заявление», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

По его словам, заявление об увольнении Захарова уже согласовано. Глава Крыма добавил, что ни один министр транспорта (Игорь Захаров пятый руководитель ведомства за последние 4 года) не сумел должным образом организовать работу министерства.

Захаров был назначен на пост руководителя минтранса Крыма в сентябре прошлого года. Ранее он работал в РЖД и «Росморпорте».