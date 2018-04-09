Мэр Уфы пообещал закрыть опасные торговые центры при «федеральном тренде»

Мэр Уфы Ирек Ялалов пообещал закрыть торговые центры, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности. По словам градоначальника, наибольшее количество нарушений выявлено в торговых центрах, переделанных из предприятий.

«Посмотрим, какой будет на федеральном уровне тренд», — отметил Ялалов.

Он добавил, что ТЦ, которые не смогут обеспечить безопасность граждан, будут закрыты, передает gorobzor.ru.

Напомним, что ранее Ялалов поручил разработать предложения по безопасному проектированию торговых центров. Он выражал уверенность, что большинство проблем кроется еще на стадии разработки зданий.