СМИ: Минфин РФ согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья от ЧС

Министерство финансов РФ согласовало с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет «Коммерсант».



Согласно последней версии проекта, страховка будет выплачиваться, если жилье будет полностью разрушено в результате ЧС. Выплаты будут производиться либо деньгами, либо жилым помещением.

Кроме того, регионы смогут вводить дополнения к минимальному плану страхования. Большую часть рисков возьмет на себя Российская национальная перестраховочная компания, которая была создана Центробанком.

Граждане смогут защитить свое жилье добровольно, но минимум обязательств страховщика будет устанавливаться правительством и составит 300 тыс. рублей. Предполагается, что стоимость полиса федерального минимума составит 300 рублей в год.

Если людям, которые потеряли жилье, уже помогло государство, страховка все равно будет выплачиваться, но если застрахованный получит от государства жилье, право требовать выплаты со страховщика перейдет к региону. Тем, кто не будет участвовать в страховании, государство поможет только арендным жильем.



Стоит отметить, что первое чтение проекта прошло еще в 2015 году. По словам главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, в мае документ может быть рассмотрен во втором чтении.



В прошлом году власти уже вносили поправки в проект закона о страховании жилья от стихийных бедствий. Согласно им, власти регионов могут учитывать наличие такой страховки при определении необходимости компенсации и определении ее размера.