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В трех казанских автобусах Казани появился бесплатный Wi-Fi

23:58, 16.04.2018 2
В трех казанских автобусах Казани появился бесплатный Wi-Fi
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В трех автобусах Казани появился бесплатный Wi-Fi.

Эксперимент запущен на маршрутах 10а, 47 и 54 МУП «ПАТП-4» с гаражными номерами 821, 812 и 745 соответственно.

Для подключения к Сети необходимо выбрать из списка доступных сетей «A-freeWifi» и пройти короткую авторизацию, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Проезд не должен подорожать! Думайте о простом народе, кондуктора не всем дают билеты, проезд и так дорогой.
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  • Анонимно 17 апр
    Руководители транспортных предприятий почему в сообщениях в автобусах передаете старые тарифы за проезд 20 рублей, когда уже давно он стоит 25 рублей. Вводите в заблуждение пассажиров, особенно гостей.
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