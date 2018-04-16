В трех казанских автобусах Казани появился бесплатный Wi-Fi

В трех автобусах Казани появился бесплатный Wi-Fi.

Эксперимент запущен на маршрутах 10а, 47 и 54 МУП «ПАТП-4» с гаражными номерами 821, 812 и 745 соответственно.



Для подключения к Сети необходимо выбрать из списка доступных сетей «A-freeWifi» и пройти короткую авторизацию, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета.