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В Казани в этом году частично отремонтируют улицу Воровского

20:18, 16.04.2018
В Казани в этом году частично отремонтируют улицу Воровского
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В этом году в Казани отремонтируют улицу Воровского, на участке от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова, протяженностью 793 м.

На общей площади 10500 кв. м будет уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, установлены перильные ограждения, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Также будут заменены люки смотровых колодцев и ливневок, а также разрушенные дорожные бортовые камни.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, ремонт пройдет в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее «Реальное время» писало, что на ямочный ремонт в Казани в 2018 году направят 53,7 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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