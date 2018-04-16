В Казани в этом году частично отремонтируют улицу Воровского

В этом году в Казани отремонтируют улицу Воровского, на участке от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова, протяженностью 793 м.

На общей площади 10500 кв. м будет уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, установлены перильные ограждения, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Также будут заменены люки смотровых колодцев и ливневок, а также разрушенные дорожные бортовые камни.



Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, ремонт пройдет в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее «Реальное время» писало, что на ямочный ремонт в Казани в 2018 году направят 53,7 млн рублей.