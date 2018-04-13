На ямочный ремонт в Казани в 2018 году направят 53,7 млн рублей

В 2018 году на ямочный ремонт дорог в Казани направят 53,7 млн рублей. На эти деньги отремонтируют дороги на площади 40 тыс. кв. м.

По словам председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игоря Куляжева, на данный момент ямочный ремонт выполнен на участках площадью порядка 4 тыс. кв. м. Работы ведутся во всех районах города. В частности, на улицах Аделя Кутуя, Бутлерова, Гагарина, Королева, Кул Гали, Центральной в пос.Салмачи.

Все работы преимущественно проводятся в вечернее и ночное время, чтобы не препятствовать дорожному движению. При этом обрубка проводится днем, так как в жилых кварталах нельзя работать ночью с применением отбойного молотка.

Всего в городе работают 7 скомплектованных бригад, для работ привлечены 62 единицы техники, сообщает пресс-служба мэрии.

5 апреля очевидцы сообщили, что дорожные рабочие Казани укладывали асфальт в яму с водой.