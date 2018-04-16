Самый популярный паблик Кирова выставили на продажу за 5,5 миллиона рублей

Владелец группы «Злой кировчанин» в соцсети «ВКонтакте» выставил ее на продажу. Он оценил проект в 5,5 млн рублей.

Соответствующая запись появилась в разделе «Товары» самой группы.

В описании говорится, что паблик является самым большим и посещаемым в Кирове. На сегодня он насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Ранее администратор «Злого кировчанина» Егор Сметанников заявлял, что не собирается продавать паблик.