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Самый популярный паблик Кирова выставили на продажу за 5,5 миллиона рублей

10:51, 16.04.2018

Владелец группы «Злой кировчанин» в соцсети «ВКонтакте» выставил ее на продажу. Он оценил проект в 5,5 млн рублей.

Соответствующая запись появилась в разделе «Товары» самой группы.

В описании говорится, что паблик является самым большим и посещаемым в Кирове. На сегодня он насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Ранее администратор «Злого кировчанина» Егор Сметанников заявлял, что не собирается продавать паблик.

ТехнологииМедиа Кировская область
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