Медведев распорядился ограничить участие недобросовестных поставщиков в закупках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором изменяется механизм финансовой ответственности участников закупок товаров, работ и услуг.

«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн рублей, заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе», — говорится в документе.

Постановление было внесено Минфином с целью ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Ранее Дмитрий Медведев распорядился о контроле закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий (ФГУП и МУП).