Медведев распорядился ограничить участие недобросовестных поставщиков в закупках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором изменяется механизм финансовой ответственности участников закупок товаров, работ и услуг.
«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн рублей, заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе», — говорится в документе.
Постановление было внесено Минфином с целью ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг.
Изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года.
Ранее Дмитрий Медведев распорядился о контроле закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий (ФГУП и МУП).ОбществоВласть
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