Меньше всего среди депутатов заксобрания Оренбуржья заработали Алексей Панкратов и Татьяна Иванова

Наименьший доход по итогам 2017 года среди депутатов заксобрания Оренбургской области показал менеджер по продажам Алексей Панкратов. Он заработал за год только 50 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим годом его доход упал в 36 раз, следует из отчета, опубликованного на портале регионального парламента.

При этом супруга Панкратова заработала 4,8 млн рублей против 6,2 млн рублей годом ранее.

Депутат задекларировал земельный участок на 500 кв. м и квартиру площадью 62,7 кв. м. У жены в собственности только автомобиль Toyota Raum.

Юрист Татьяна Иванова перестала быть самым «бедным» депутатом заксобрания Оренбуржья. В 2017 году она задекларировала доход в 73 тыс.и рублей. В 2016-м она за весь год заработала только 18 тыс. рублей.

При этом муж Ивановой вообще ничего не заработал в минувшем году. Это смотрится особенно странно на фоне дохода их несовершеннолетнего ребенка: 184 рубля.

В собственности Ивановой находятся земельный участок (435 кв. м), дом (45,3 кв. м) и квартира (47,4 кв. м).

Тройку замыкает замредактора газеты «Оренбургская правда» Светлана Иванова. Ее годовой доход составил 202 тыс. рублей. При этом супруг Ивановой заработал 489,5 тыс. рублей.

В собственности депутата земельный участок (816 кв. м) и квартира (56,8 кв. м). Ее муж не владеет имуществом.