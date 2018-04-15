Сегодня в Татарстане без осадков и до +12

В воскресенье, 15 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем и ночью без осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Утром на дорогах местами сохранится гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +7°С до +10°С.