МЧС: под Уфой затопило дорогу в Дудкино, но паводковая ситуация улучшается

В главке МЧС по Башкирии рассказали о затоплении дороги в деревню Дудкино под Уфой. При этом спасатели подчеркивают, что общая ситуация с паводком улучшается.

Паводковая ситуация за сутки улучшилась в пяти населенных пунктах республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

«За сутки подтопленных придомовых территорий и жилых домов нет. Также за сутки от воды освобождены 46 придомовых территорий в пяти населенных пунктах», — говорится в сообщении. По данным спасателей, подтопленными остаются 17 домов и 71 придомовая территория.

При этом в другом сообщении МЧС говорится о затоплении дороги в деревню Дудкино Кировского района Уфы.

Ширина затопленного участка составляет 15 м. Вода поднялась над дорогой на 10 см.