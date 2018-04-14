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Активисты предложили перекупить землю под строительство МСЗ и разбить лесопарк

11:30, 14.04.2018 Сюжет:  МСЗ в Казани: за и против 3
Активисты предложили перекупить землю под строительство МСЗ и разбить лесопарк
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гендиректор «АГК-1» (входит в «Ростех») Игорь Тимофеев назвал хорошим предложение о продаже земли, на которой будет построен МСЗ, для лесопарка.

«За сколько вы купили эту землю? Мы готовы перекупить у вас землю и разбить там лесопарк», — предложили участники встречи. Тимофеев ответил, что это «хорошее предложение».

Также активисты интересовались, с кем «АГК-1» заключила договор купли-продажи и на какую сумму. Тимофеев обещал предоставить сведения общественному представителю. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин отметил, что копию договора можно выложить в открытом доступе.

Ранее глава Зеленодольского района заявил, что будет голосование по поводу строительства МСЗ. «Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    пусть покупает землю за городом и там строит... что мешает? Проекта нет? Пусть рисует...
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  • Анонимно 14 апр
    Земля была куплена у казанской птицефабрики (холдинг как барс) и земля вокруг мсз так же принадлежит казанской птицефабрики. Инфа 98%.
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  • Анонимно 18 апр
    теперь птицу их принципиально не буду покупать...
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