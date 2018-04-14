Активисты предложили перекупить землю под строительство МСЗ и разбить лесопарк

Гендиректор «АГК-1» (входит в «Ростех») Игорь Тимофеев назвал хорошим предложение о продаже земли, на которой будет построен МСЗ, для лесопарка.

«За сколько вы купили эту землю? Мы готовы перекупить у вас землю и разбить там лесопарк», — предложили участники встречи. Тимофеев ответил, что это «хорошее предложение».

Также активисты интересовались, с кем «АГК-1» заключила договор купли-продажи и на какую сумму. Тимофеев обещал предоставить сведения общественному представителю. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин отметил, что копию договора можно выложить в открытом доступе.

Ранее глава Зеленодольского района заявил, что будет голосование по поводу строительства МСЗ. «Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.