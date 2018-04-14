Сегодня в Татарстане без осадков и до +10

В субботу, 14 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-западный слабый. Утром на дорогах возможна гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +5°С до +10°С.

В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +5°С до +8°С.