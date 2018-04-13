Самый богатый депутат Госдумы от Башкирии задекларировал хутор в Финляндии

Самым состоятельным представителем Башкортостана в Госдуме стал депутат Рифат Шайхутдинов. В 2017 году его доход составил 21,997 млн рублей. Cупруга задекларировала 605,8 тыс. рублей.



При этом за год доходы Шайхутдинова сократились в два раза. В декларации 2016 года он указывал 43,2 млн рублей. Отметим, что депутат в 2017 году продал свою машину Audi A8L, следует из декларации на сайте Госдумы РФ.

При этом перечень недвижимого имущества, которым он владеет, остался прежним. В декларации указаны огород на 1,5 тыс. кв. м; квартира в 433,2 «квадрата»; хозпостройка в 11,6 «квадратов».

Также в документах фигурирует хутор в Финляндии на 6,8 тыс. кв. м.

Отметим, что другой башкирский депутат — Рафаэль Марданшин — тоже указал необычную недвижимость. У него в собственности 60 метров газопровода низкого давления.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Башкортостана выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):