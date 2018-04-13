Самый богатый депутат Госдумы от Башкирии задекларировал хутор в Финляндии
Самым состоятельным представителем Башкортостана в Госдуме стал депутат Рифат Шайхутдинов. В 2017 году его доход составил 21,997 млн рублей. Cупруга задекларировала 605,8 тыс. рублей.
При этом за год доходы Шайхутдинова сократились в два раза. В декларации 2016 года он указывал 43,2 млн рублей. Отметим, что депутат в 2017 году продал свою машину Audi A8L, следует из декларации на сайте Госдумы РФ.
При этом перечень недвижимого имущества, которым он владеет, остался прежним. В декларации указаны огород на 1,5 тыс. кв. м; квартира в 433,2 «квадрата»; хозпостройка в 11,6 «квадратов».
Также в документах фигурирует хутор в Финляндии на 6,8 тыс. кв. м.
Отметим, что другой башкирский депутат — Рафаэль Марданшин — тоже указал необычную недвижимость. У него в собственности 60 метров газопровода низкого давления.
Изменение доходов депутатов Госдумы от Башкортостана выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):
- Иван Сухарев — 13,8 млн рублей (+9,2 млн рублей)
- Алексей Изотов — 12,1 млн рублей (+1 млн рублей)
- Рима Баталова — 6,5 млн рублей (-1,2 млн рублей)
- Рафаэль Марданшин — 5,4 млн рублей (+361 тыс. рублей)
- Зугура Рахматуллина — 5,1 млн рублей (+64 тыс. рублей)
- Гаджимурад Омаров — 5,09 млн рублей (+3,86 млн рублей)
- Ганиев Фарит — 5,08 млн рублей (+2,5 млн рублей)
- Зариф Байгускаров — 5,07 млн рублей (+1,6 млн рублей)
- Ильдар Бикбаев — 5,02 млн рублей (+2,06 млн рублей)
- Павел Качкаев — 4,9 млн рублей (+64 тыс. рублей)
- Инга Юмашева — 4,7 млн рублей (+2,7 млн рублей)
- Михаил Бугера — 4,68 млн рублей (+1,7 млн рублей)
- Рамзил Ишсарин — 4,6 млн рублей (+2,1 млн рублей)
- Александр Ющенко — 4,3 млн рублей (-295 тыс. рублей)
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