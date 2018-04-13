Путин поручил установить ответственность за нападения на медиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за нападения на медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей.
«Установить ответственность за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — говорится в перечне поручений, составленных по итогам встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 16 марта.
Срок исполнения поручения истекает 1 июля 2018 года.ОбществоМедицина
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