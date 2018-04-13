В Балтасях и Тетюшах выделят почти 3,5 тысячи кв. м земли под строительство жилья сиротам

Исполнительные комитеты Балтасинского и Тетюшского районов выделят Госжилфонду при президенте РТ около 3,45 тысячи кв. м земли под строительство жилья для сирот.

Земельные участки по ул. Южной в Балтасях площадью 2 тыс. кв. м используют для строительства двух одноквартирных домов. В Тетюшах по ул. Фигнер построят четырехквартирный дом площадью 1,45 тыс. кв. м, передает пресс-служба Госжилфонда.

Отмечается, что земли передадут после внесения изменений в закон № 69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан».

Ранее стало известно, что на жилье для 297 детей-сирот из федерального и республиканского бюджета выделили 355,3 млн рублей.