Стали известны места расположения мусороперерабатывающих предприятий Оренбургской области

Мусороперерабатывающие предприятия в Оренбургской области появятся в районе Бузулука, а также между Оренбургом и Соль-Илецком, заявил губернатор региона Юрий Берг.

«Мы сейчас определяемся с региональным оператором, объявили конкурс», — передает слова губернатора ТАСС.

Берг рассказал в кулуарах Красноярского экономического форума, что на эти площадки отходы будет доставлять единый оператор, ответственный за сбор и вывоз мусора.

Напомним, что о планах построить в Оренбуржье мусороперерабатывающие комплексы стало известно в феврале этого года.