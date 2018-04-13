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Стали известны места расположения мусороперерабатывающих предприятий Оренбургской области

14:26, 13.04.2018
Стали известны места расположения мусороперерабатывающих предприятий Оренбургской области
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мусороперерабатывающие предприятия в Оренбургской области появятся в районе Бузулука, а также между Оренбургом и Соль-Илецком, заявил губернатор региона Юрий Берг.

«Мы сейчас определяемся с региональным оператором, объявили конкурс», — передает слова губернатора ТАСС.

Берг рассказал в кулуарах Красноярского экономического форума, что на эти площадки отходы будет доставлять единый оператор, ответственный за сбор и вывоз мусора.

Напомним, что о планах построить в Оренбуржье мусороперерабатывающие комплексы стало известно в феврале этого года.

ОбществоИнфраструктура
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