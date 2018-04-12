В администрации Ульяновска не стали официально подтверждать отставку сити-менеджера

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев может уйти в отставку. Однако городские власти пока не подтверждают информацию официально.

«Мы тоже об этом слышали, но официально подтвердить не можем, у нас пока нет такой информации», — приводит «ФедералПресс» слова представителя пресс-службы администрации Ульяновска.

Информация о возможном уходе Гаева распространилась после аппаратного совещания при губернаторе Ульяновской области Сергее Морозове 9 апреля. По неофициальным данным, глава региона выразил недовольство работой сити-менеджера. Он попросил мэра города рассмотреть вопрос о соответствии Гаева должности.

В должности главы администрации Ульяновска Алексей Гаев проработал с ноября 2015 года. Ряд СМИ считает, что его кресло займет первый заместитель главы администрации Ульяновска Вадим Андреев.

