Гендиректор «АГК-1» рассказал, почему сжигать мусор на МСЗ безопасно

Руководитель ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев рассказал о технологии сжигания мусора, которую будут применять на мусоросжигательном заводе в Татарстане.



По его словам, первый этап горения мусора происходит в котле. «Температура достигает 1200 градусов. Диоксины распадаются при 900 градусах, так что все они распадаются», — отметил Тимофеев.

Далее, по его словам, идет работа с менее опасными веществами в отделе газоочистки. Также спикер назвал неправдой высказывания противников МСЗ о том, что в Европе уже запретили строительство подобных объектов.

Новость дополняется