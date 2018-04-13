Новости общества

20:35 МСК
Новости раздела
Общество

Гендиректор «АГК-1» рассказал, почему сжигать мусор на МСЗ безопасно

10:51, 13.04.2018 2

Руководитель ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев рассказал о технологии сжигания мусора, которую будут применять на мусоросжигательном заводе в Татарстане.

По его словам, первый этап горения мусора происходит в котле. «Температура достигает 1200 градусов. Диоксины распадаются при 900 градусах, так что все они распадаются», — отметил Тимофеев.

Далее, по его словам, идет работа с менее опасными веществами в отделе газоочистки. Также спикер назвал неправдой высказывания противников МСЗ о том, что в Европе уже запретили строительство подобных объектов.

Новость дополняется

ОбществоЭкономикаИнвестицииБизнесУслуги Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Почему дети из Салавата Купере, Радужного, Осиново, Залесного должны этим дышать? Раз всё так безопасно стройте в центре города!
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    разве у нас мало места, стройте за городом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан