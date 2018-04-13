СМИ: Минэкономразвития РФ опаздывает со сдачей трехлетнего макропрогноза

Минэкономразвития России должно было предоставить финансовому министерству трехлетний прогноз социально-экономического развития не позднее 5 апреля, однако документ до сих пор не отправлен, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Отмечается, что готов только уточненный макропрогноз на 2018 год. На последующие три — документ дорабатывается. По некоторым данным, в министерстве ожидают майских указов президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ВВП России впервые в истории превысит 100 трлн рублей.