Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello

Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello в России.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сооснователя сервиса Алексея Гаврилова, сейчас сервис доступен для российских пользователей только через VPN.

Отметим, что Роскомнадзор предупредил компанию Zello о возможной блокировке на российской территории еще в апреле 2017 года. В компании тогда назвали абсурдом требования ведомства, чтобы предотвратить блокировку. Они касались хранения копий всех сообщений пользователей на серверах компании в России

11 апреля 2018 года стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google, которые использует приложение Zello.