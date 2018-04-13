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Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello

01:11, 13.04.2018 1

Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello в России.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сооснователя сервиса Алексея Гаврилова, сейчас сервис доступен для российских пользователей только через VPN.

Отметим, что Роскомнадзор предупредил компанию Zello о возможной блокировке на российской территории еще в апреле 2017 года. В компании тогда назвали абсурдом требования ведомства, чтобы предотвратить блокировку. Они касались хранения копий всех сообщений пользователей на серверах компании в России

11 апреля 2018 года стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google, которые использует приложение Zello.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 1

комментарии

  • Марат Ахтямов 13 апр
    Почитаешь новости и глянешь телек-живём в дурке.Во что страну превратили.Разваливают на глазах,лет десять осталось думал,но такими темпами за пять управятся...
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