Роскомнадзор заблокировал почти 300 доменов Google

Роскомнадзор заблокировал 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google, которые использует приложение Zello.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства, технические домены и адреса Google внесены в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генпрокуратуры — в связи с ограничением доступа к сервису Zello.

Отмечается, что под блокировкой находятся IP-адреса, принадлежащие домену http://googleusercontent.com/. Он используется Google для размещения служебного контента собственных ресурсов.

Ранее «Реальное время» писало, что Роскомнадзор выдал рекомендации операторам связи по блокировке 36 подсетей голосового мессенджера Zello. Amazon из них принадлежат 26. Они содержат почти 15 млн IP-адресов, в том числе и 13,5 млн, принадлежащих интернет-компании.