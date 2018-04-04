Власти Ижевска сэкономили 19 миллионов рублей при торгах на ремонт дорог в городе

Администрация Ижевска заключила четыре контракта на ремонт дорог в городе. Благодаря торгам власти сэкономили 19,1 млн рублей при первоначальной цене в 998,6 млн рублей.

Ремонт будут проводить ДП «Ижевское», ГУП «Удмуртавтодор» и ООО «Лидер», передает «ФедералПресс». Первая компания заключила два контракта на работы в Октябрьском и Ленинском районах города. Две другие поделили между собой Индустриальный и Первомайский районы соответственно.

В Устиновском районе подрядчика определят до 30 апреля.

Ранее на сайте Министерства транспорта и дорожного строительства Удмуртии завершилось голосование по выбору объектов дорожного ремонта на 2018 год.

Напомним, что Минтранс Удмуртии приостановил тендеры на ремонт дорог в республике на общую сумму 428,3 млн рублей. Они были приостановлены 15 марта по требованию ФАС.