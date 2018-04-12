«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ проведут семейный IT-марафон
Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон (6+), который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО «Ростелеком» совместно со «Школой новых технологий», а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта «Изучи интернет — управляй им».
Марафон проводится уже во второй раз в рамках реализации государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде.
Цель IT-марафона — повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.
К участию в марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности.
Регистрация идет на портале проекта «Изучи интернет» до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции «Информационная безопасность и дети».
Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.
С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в Положении о марафоне.
Справка
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети интернет» (сокращенное название — Координационный центр доменов RU/РФ) — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и.РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских национальных доменов.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль — 14,1 млрд руб.
«Ростелеком» — безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor's на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».
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