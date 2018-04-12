Глава МВД наградил полицейского из Оренбуржья медалью за спасение 4-летней девочки
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ГИБДД из Оренбургской области Ильи Еськина медалью «За смелость во имя спасения». Полицейский спас из пожара четырехлетнюю девочку.
Пожар в одной из квартир города Орска произошел 3 марта. К находящемуся на службе гаишнику подбежала молодая женщина, которая сообщила, что в ее квартире начался пожар и там остались две малолетние дочери, передает пресс-служба МВД РФ.
Еськин отправился на место происшествия. В подъезде ему встретился мужчина, вынесший из квартиры одну из девочек. Инспектор вошел внутрь и смог обнаружить в дыму четырехлетнюю дочь хозяйки.
После того как Еськин вынес девочку на улицу, он вернулся в квартиру за верхней одеждой.
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