Глава МВД наградил полицейского из Оренбуржья медалью за спасение 4-летней девочки

Фото: пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ГИБДД из Оренбургской области Ильи Еськина медалью «За смелость во имя спасения». Полицейский спас из пожара четырехлетнюю девочку.

Пожар в одной из квартир города Орска произошел 3 марта. К находящемуся на службе гаишнику подбежала молодая женщина, которая сообщила, что в ее квартире начался пожар и там остались две малолетние дочери, передает пресс-служба МВД РФ.

Еськин отправился на место происшествия. В подъезде ему встретился мужчина, вынесший из квартиры одну из девочек. Инспектор вошел внутрь и смог обнаружить в дыму четырехлетнюю дочь хозяйки.

После того как Еськин вынес девочку на улицу, он вернулся в квартиру за верхней одеждой.

Дети были госпитализированы с отравлением угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает.