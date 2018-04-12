ЦУП начал испытывать элементы искусственного интеллекта

Центр управления полетами (ЦУП) начал испытывать элементы искусственного интеллекта для управления крупными группировками спутников. Об этом в интервью «Известиям» сообщил начальник ЦУПа Максим Матюшин.

По его словам, в околоземном пространстве создаются системы из сотен спутников, продолжает увеличиваться количество космического мусора, трафик становится все более плотным.

«В новых условиях необходимы алгоритмы обработки больших объемов данных, организация цифровых экосистем. Совместно с Институтом управления имени Трапезникова на программно-аппаратной базе ЦУПа начинаем испытывать элементы искусственного интеллекта (ИИ)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 2018 года в России расчетом пенсий займется искусственный интеллект.