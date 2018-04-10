Правительство РФ выделит 6 млрд рублей на создание малой версии SSJ 100

Из резервного фонда правительства РФ выделят 6 млрд рублей на создание уменьшенной 75-местной версии самолета SSJ 100 (Sukhoi SuperJet 100). Соответствующий проект распоряжения готовится к выпуску, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании авиационной коллегии.

«Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин согласился с инициативой Министерства промышленности и торговли РФ о выделении 85 млрд рублей на разработку новой версии SSJ 100.