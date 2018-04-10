Усадьбу Сабитовых в Казани внесли в список объектов культурного наследия

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление, которым усадьба Сабитовых внесена в перечень объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения. Соответствующий документ опубликован на портале правой информации республики.

Усадьба Сабитовых расположена на улице Шигабутдина Марджани, д.8. Она включает в себя главный дом, флигель и хозяйственные постройки. Все строения относятся к концу XIX века.

Ранее здание старого аэропорта Казани на ул. Патриса Лумумбы, 47а внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. Здание, построенное в 1954 году, отнесено к памятникам архитектуры и градостроительства.