Власти Кирова разрешат расплачиваться в общественном транспорте банковскими картами

В Кирове можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи банковских карт. Тестировать проект начнут уже летом 2018 года.

В перспективе общественный транспорт города могут подключить к системам Apple Pay и Samsung Pay, рассказал начальник Центральной диспетчерской службы Кирова Александр Рыболовлев.

«Сейчас ведутся переговоры, и программное обеспечение сканеров, в принципе, обновляется, так что постепенно будем это реализовывать», — приводит слова чиновника «Первоисточник».

При этом Рыболовлев рассказал о возможных конфликтах. Например, кондуктор имеет право не подходить к каждому пассажиру в случае переполненности автобуса или троллейбуса. Станет ли пассажир передавать через весь салон свою карту или смартфон, начальник ЦДС сомневается.

Ранее сообщалось, что в троллейбусах Йошкар-Олы планируют ввести автоматическую систему оплаты.