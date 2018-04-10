Власти Кирова разрешат расплачиваться в общественном транспорте банковскими картами
В Кирове можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи банковских карт. Тестировать проект начнут уже летом 2018 года.
В перспективе общественный транспорт города могут подключить к системам Apple Pay и Samsung Pay, рассказал начальник Центральной диспетчерской службы Кирова Александр Рыболовлев.
«Сейчас ведутся переговоры, и программное обеспечение сканеров, в принципе, обновляется, так что постепенно будем это реализовывать», — приводит слова чиновника «Первоисточник».
При этом Рыболовлев рассказал о возможных конфликтах. Например, кондуктор имеет право не подходить к каждому пассажиру в случае переполненности автобуса или троллейбуса. Станет ли пассажир передавать через весь салон свою карту или смартфон, начальник ЦДС сомневается.
Ранее сообщалось, что в троллейбусах Йошкар-Олы планируют ввести автоматическую систему оплаты.ОбществоИнфраструктура Кировская область
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