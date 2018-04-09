МЧС: в Оренбуржье затоплены 17 мостов

В Оренбургской области в результате паводков затоплены уже 17 мостов. Низководные мосты в девяти районах области не функционируют из-за разлива рек.

В МЧС предупредили об опасности затопления придомовых территорий.

В настоящее время на особый контроль взяли паводковую обстановку на территории Гайского городского округа, Новоорского, Новосергиевского, Красногвардейского, Александровского, Октябрьского и Илекского районов, а также в Сорочинске и Соль-Илецке, передает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбуржью.

Спасатели подчеркивают, что жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, объездные пути имеются.

Напомним, что с 7 апреля спасатели области начали следить за ситуацией с воздуха. Тогда сообщалось о затоплении только трех мостов.