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Роспотребнадзор обнаружил более 500 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

08:47, 06.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Роспотребнадзор обнаружил более 500 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Более 500 российских гостиниц в городах-участниках ЧМ-2018 по футболу завышали стоимость услуг. Об этом сказано в пресс-релизе Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 2 апреля, специалисты проверили 1138 гостиниц. Всего было выявлено 539 случаев завышения цен на обслуживание и 110 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации у гостиниц. На владельцев указанных объектов наложены штрафы, общая сумма которых составила около 4,4 млн рублей.

По фактам нарушений возбуждено 1409 административных дел, в суд подано 168 исков. Кроме того, Роспотребнадзор выдал предостережения 169 объектам.

Ранее в Ростуризме сообщили, что больше всего фактов завышения цен отмечено в отелях Санкт-Петербурга — 14. Далее следуют: Москва — 7, Калининградская область — 3, Самарская область — 2.

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