Власти Башкирии оценили стоимость проведения сезонных полевых работ в 15,4 миллиарда рублей

Власти Башкирии оценивают стоимость всех сезонных полевых работ в 15,4 млрд рублей. Аграрии республики получат 560 млн рублей дополнительной поддержки из республиканского бюджета.

На поддержку молочного скотоводства будет направлено 300 млн рублей, передает пресс-служба правительства РБ. Эти деньги даются в качестве компенсации недополученных доходов в связи с низкими закупочными ценами.

Еще 110 млн рублей пойдут на поддержку 527 хозяйств, оставшихся без субсидий федерального бюджета.

Кроме того, 150 млн рублей направляются на субсидирование процентной ставки, это позволит привлечь 3,1 млрд рублей кредитов.

Всего на проведение посевной и уборочной кампаний, заготовку кормов в этом году потребуется 15,4 млрд рублей, из которых более 8,9 млрд — заемные средства.