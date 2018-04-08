В Крыму при столкновении электрички и автобуса погибли пять человек и четверо пострадали

Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и микроавтобуса на севере Крыма. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

По ее словам, ДТП произошло рядом с городом Армянском на железнодорожном переезде, передает «РИА Новости».

На сайте республиканского МЧС говорится, что информация о ДТП поступила в 11.45 местного времени. В оперативном штабе уточнили, что в момент столкновения в микроавтобусе находились 13 человек.

Другое крупное ДТП произошло в Крыму в середине февраля. В результате столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе Керчь — Феодосия погибли семь человек.